R. Kelly weer op vrije voeten 11 maart 2019

De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly werd zaterdag vrijgelaten nadat hij de alimentatieschuld aan zijn ex-vrouw had afbetaald. De 52-jarige zanger had tot woensdag de tijd gehad om het bedrag op te hoesten, maar kwam niet over de brug en werd daarom opgepakt. De zanger kwam een week geleden ook al eens vrij, maar dan op beschuldiging van seksueel misbruik.

HLN