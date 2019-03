R. Kelly opnieuw naar de cel 08 maart 2019

R&b-zanger R. Kelly zit weer in de gevangenis. Hij is eergisteren aangehouden na een hoorzitting over onbetaalde alimentatie - de artiest is zijn ex-vrouw ruim 140.000 euro aan onderhoudsgeld verschuldigd. Begin vorige week was R. Kelly pas vrijgekomen op borgtocht. Hij zat in de cel op beschuldiging van seksueel misbruik van vier meisjes, onder wie drie minderjarigen. Daar komt nu nog een klacht bij van een 30-jarige vrouw die beweert dat de zanger haar besmette met herpes toen ze 17 jaar was. Ze zou hem vier jaar lang bezocht hebben in zijn huis in Atlanta. De politie onderzoekt de zaak. R. Kelly zelf houdt zijn onschuld staande. Volgens hem zijn de vrouwen die hem beschuldigen louter uit op geld. Een volgende zitting is gepland voor 13 maart.

