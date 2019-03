R. Kelly ontkent alle aantijgingen in verhit interview 07 maart 2019

R. Kelly heeft voor het eerst sinds zijn voorlopige vrijlating een interview gegeven over de misbruikzaken waarvan hij momenteel wordt beschuldigd. De zanger sprak met presentatrice Gayle King voor de Amerikaanse talkshow 'CBS This Morning'. Hij ontkent alle aantijgingen aan zijn adres. Kelly barstte op een gegeven moment zelfs in tranen uit, toen King hem vroeg of hij inderdaad seks met minderjarige meisjes had gehad. "Hoe dom zou dat zijn! Om zo stom te zijn om ze in mijn kelder op te sluiten en geen eten te geven? Oude geruchten, nieuwe geruchten, komende geruchten... Ze zijn allemaal niet waar. Ik heb dit niet gedaan, ik vecht op dit moment voor mijn f*cking leven", aldus een geëmotioneerde Kelly. De zanger werd onlangs op borgtocht vrijgelaten en wacht zijn proces af. Hij moet zich op 22 maart weer melden bij de rechtbank.

