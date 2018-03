Quokka BEEST VAN DE WEEK 10 maart 2018

Hij is zo groot als een kat, heeft de staart van een rat en wordt weleens 'het vriendelijkste dier ter wereld' genoemd. De quokka (wetenschappelijke benaming Setonix Brachyurus) is een kleine kangoeroe die alleen voorkomt in de kuststreek in het zuidwesten van Australië. Quokka's zijn zeldzaam geworden sinds ze naar het leven worden gestaan door honden, katten en ingevoerde vossen. Naar schatting leven er nog maar 14.000 exemplaren in het wild, voornamelijk op twee eilandjes voor de Australische kust. Het bekendste is Rottnest Island. Doordat dat vroeger een strafkolonie was, bleef de habitat er min of meer intact.

