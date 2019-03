Quizvragen moeten voorkomen dat u door rood wandelt 19 maart 2019

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft een nieuw wapen in de strijd voor een veiliger verkeer: nudging. Dat is een psychologische techniek waarbij je iemand een 'duwtje' geeft in de hoop dat hij z'n gedrag aanpast. Zo start in Antwerpen deze maand het proefproject 'Safe Crossing'. Om te voorkomen dat voetgangers het rood licht negeren, worden er schermen geplaatst waarop quizvragen verschijnen. Het doel: hen net zo lang bezighouden tot het licht op groen springt. (MAC)