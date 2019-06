Exclusief voor abonnees Quintana voor het eerst in Dauphiné 08 juni 2019

Voor het eerst in zijn carrière neemt Nairo Quintana deel aan de Dauphiné. Quintana is de kopman van Movistar voor de komende Tour de France. De Colombiaan, die al winnaar was van de Giro (2014) en de Vuelta (2016), koos vorig jaar voor de Ronde van Zwitserland als laatste voorbereiding op de Tour.