Quintana verliest (deel) gewonnen tijd alweer

13 september 2019

Woensdag was hij nog de grote winnaar, gisteren speelde hij zijn tweede plaats alweer kwijt. Nairo Quintana (29) moest lossen toen zijn concurrenten vol doortrokken op de laatste klim. Alejandro Valverde speelde het ploegenspel deze keer voorbeeldig en nam niet over bij Lopez en Roglic, het leverde hem toch opnieuw de tweede plaats op. Ook Tadej Pogacar hoorde bij de verliezers: de jonge Sloveen vertoonde voor het eerst tekenen van zwakte en moet Lopez opnieuw laten voorgaan in de stand. Roglic blijft de soevereine leider. Hij weerstond de aanvallen van Lopez zonder veel problemen. "We hebben ons lesje wel geleerd na de etappe van woensdag", zei de kopman van Jumbo-Visma. "Toen lieten we ons verrassen. Ik verwacht nu elke dag koers." (BA)

