Quintana Movistarkopman in Tour 31 mei 2019

Quintana vertelde op een persmoment in Colombia trouwens dat grote baas Eusebio Unzué gezegd heeft dat hij de kopman is voor de Tour. "Ik hoop dat ik kan rekenen op de steun van mijn ploeggenoten", zei Quintana. Hij zou onder andere graag Richard Carapaz in steun meekrijgen. (BA)

