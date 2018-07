Quintana komt goed weg na lelijke val 27 juli 2018

Pech voor Nairo Quintana: de nummer vijf in het klassement kwam na 65 kilometer koers ten val. Hij hield aan zijn tuimelperte onder meer schaafwonden aan de linkerflank en kneuzingen aan de linkerelleboog, -schouder en -enkel over. Ook zijn rechterduim werd geraakt. Na een bezoekje aan de wedstrijddokter kon de Colombiaan weer verder en met de hulp van enkele ploegmaats sloot hij opnieuw aan in het peloton. "Ik kan morgen verder. Maar ik hoop - dankzij de fysio's van de ploeg - toch op een snel herstel", klonk het achteraf. "Dat zal nodig zijn als ik in de laatste bergrit mijn beste niveau wil halen." (DNR)

