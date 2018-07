Quick.Step verdient meeste prijzengeld 53.730 euro 16 juli 2018

Quick.Step Floors voert in de Tour voorlopig de lijst van grootverdieners aan. De troepen van Patrick Lefevere streken in de eerste negen dagen in totaal 53.730 euro op. Dat is ruim duizend euro meer dan het Bora-Hansgrohe van drievoudig wereldkampioen en groenetruidrager Peter Sagan. LottoNL-Jumbo is derde met 26.920 euro, het BMC van geletruidrager Greg Van Avermaet vierde met 26.340 euro. Wanty-Groupe Gobert staat knap vijfde met 23.860 euro. Lotto-Soudal valt net buiten de top tien: twaalfde met 8.240 euro. Hekkensluiter is EF Education First-Drapac (Uran, Vanmarcke) met amper 1.720 euro. (JDK)