Quick.Step start zonder Belgen 02 mei 2018

Quick.Step Floors doet het in de Giro zonder Belgen. De ploeg van manager Patrick Lefevere speelt thuisrijder Elia Viviani uit als kopman. In 2015 won Viviani al een etappe in de Giro en nu moet daar met de steun van Capecchi, Sabatini, Cavagna, Sénéchal, Mørkøv, Schachmann en Stybar nieuw (sprint)succes bijkomen. (TLB)