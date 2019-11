Exclusief voor abonnees Quick.Step-renners schakelen - niet zonder brokken - voor één keer over op vier wielen 08 november 2019

00u00 0

Alsof ze er net een ritje op 'Anubis The Ride' in Plopsaland hadden opzitten. Een namiddag rondscheuren op Circuit Zolder met de sportmodellen van wagensponsor BMW? Pure fun was het voor Zdenek Stybar, Yves Lampaert en hun metgezellen van Deceuninck-Quick.Step. 't Is eens iets anders dan een Slovaakse survival. "'k Zit toch wel een beetje met... (lacht) 'Mo gow', we zijn omnium verzekerd, hé", aldus Lampaert. Na amper drie bochten volgde de M2 van het duo Jakobsen-Serry al zijn eigen, koppige weg. Tegen een muur. Game Over. Jakobsen was er het hart van in. "We reden nochtans met normale snelheid. Plots verloor ik alle controle." Serry, lijkbleek: "Ik zag mijn leven al voorbijflitsen. Raar, hoor." Hun ploegmaats losten het op met een kwinkslag. "Hé boys, geen nood. We leggen wel een 'potteke' samen voor de verzekering!" (JDK)

