Quick.Step: nu echt bijna alle klassiekers gewonnen 19 april 2018

00u00 0

Met zijn overwinning in de Waalse Pijl heeft Julian Alaphilippe alweer een gat op het palmares van de Quick.Step-ploeg opgevuld. De laminaatfabrikant begon in 2003 het wielerteam van Patrick Lefevere te sponsoren en in de afgelopen vijftien jaar won het team nagenoeg alle eendagskoersen van de eerste UCI-categorie (1.1). De Waalse Pijl behoorde tot gisterennamiddag nog niet tot het lijstje, maar Alaphilippe bracht daar met zijn machtsontplooiing op de Muur van Hoei verandering in. Achter vier 1.1-koersen kon Patrick Lefevere nog geen vinkje zetten: Luik-Bastenaken-Luik, Eschborn-Frankfurt, de Bretagne Classic en de GP van Montréal. (TLB/DEA)