Quick.Step nieuwe leider in WorldTour... 27 maart 2018

00u00 0

De dominantie van Quick.Step Floors in de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem uit zich ook in het ploegenklassement van de UCI-WorldTour. Het team van Patrick Lefevere is de nieuwe leider met 3.163 punten. Mitchelton-Scott is tweede, Movistar klimt naar de derde positie. Lotto-Soudal behoudt zijn achtste plaats. Valverde stoot Daryl Impey van de leiderstroon in de individuele ranking. Sagan rukte na zijn zege in Gent-Wevelgem op naar de tweede plaats. Tiesj Benoot is op de zesde plaats de beste Belg. Met ook nog Jasper Stuyven (12de), Philippe Gilbert (14de), Oliver Naesen (17de) en Dries Devenyns (19de) prijken liefst vijf Belgen in de top twintig. (JDK)