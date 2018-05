Quick.Step met jong team naar Californië 11 mei 2018

Met kopman Gaviria (23), Asgreen (23), De Plus (22), Hodeg (21) en Narvaez (21) speelt Quick.Step Floors in de Ronde van Californië, die zondag begint in Long Beach, liefst vijf van zijn jonge wolven uit. Keisse en Richeze (allebei 35) zijn de ervaren wegkapiteins. De Amerikaanse WorldTour-rittenkoers kan rekenen op een fraai deelnemersveld, met wereldkampioen Peter Sagan, Caleb Ewan, Mark Cavendish, Alexander Kristoff, Marcel Kittel en Egan Arley Bernal als grote blikvangers. Belgisch kampioen Oliver Naesen, Jasper Stuyven en aanstormende belofte Jasper Philipsen zijn, naast Laurens De Plus, de meest in het oog springende Belgen. Lotto-Soudal neemt niet deel. (JDK)