Quick.Step heerst in West-Vlaanderen, eerste profzege Cavagna (22) 05 maart 2018

00u00 0

Met Quick.Step Floors en Lotto-Soudal stonden gisteren slechts twee WorldTourteams aan de start van Dwars door West-Vlaanderen, de tweede manche van de Napoleon Games Cycling Cup. Toen in de eerste van vier plaatselijke ronden in Ichtegem Florian Sénéchal, Rémi Cavagna (beiden Quick.Step) en Frederik Frison (Lotto) wegreden uit een toen reeds gedecimeerd peloton, lag de wedstrijd in een beslissende plooi. In de finale buitte het Franse duo zijn overwicht uit. "Op de laatste kasseistrook moest ik de rol lossen, maar Sénéchal stopte af, zodat ik opnieuw kon aansluiten", vertelde Cavagna. "Toen ik op 7 kilometer van de finish demarreerde, speelde Sénéchal het ploegenspel perfect." In de slotkilometer liet Sénéchal een moegestreden Frison achter, maakte - net als Terpstra en Gilbert in Le Samyn - het ploegsucces compleet én werd leider in het klassement. Pechvogel van dienst was Timothy Dupont. Op een kasseistrook brak zijn stuur af. (DNR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN