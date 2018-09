Quest for Growth investeert 4,25 miljoen 06 september 2018

Quest for Growth rondde deze zomer twee investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen af. In juli stopte het 2 miljoen euro in Miracor Medical, een Waals bedrijf dat zich toelegt op de behandeling van ernstige hartaandoeningen. En in augustus pompte het 2,25 miljoen euro in het Duitse biotechbedrijf c-LEcta, dat enzymen produceert. Door die bijkomende uitgaven stijgen de beleggingen van het fonds in niet-beursgenoteerde ondernemingen tot 36,6 miljoen euro. Dat komt overeen met zowat 26% van de waarde ervan.

Los van deze investeringen verlaagde KBC Securities zijn koersdoel voor Quest for Growth van 7,6 euro naar 6,9 euro omdat de waarde van de beursgenoteerde beleggingen recentelijk wat terugviel.

