Queen Victoria komt naar Dickensdagen 05 december 2018

00u00 0

December wordt de feestmaand bij uitstek in Bilzen. Het stadsbestuur en de horeca in het centrum slaan de armen in elkaar en tekenen voor gezellige evenementen die verspreid worden over de komende drie weekends. Hoogtepunt zijn de Dickensdagen. Heel de binnenstad ademt tijdens het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 december de sfeer uit van de Victoriaanse tijd.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN