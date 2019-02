Queen treedt op tijdens de Oscars 20 februari 2019

00u00 0

Queen treedt op zondag 24 februari op tijdens de uitreiking van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. Dat net die Britse legendarische rockband werd gekozen, is geen verrassing. De erg succesvolle film 'Bohemian Rhapsody', over het werk en leven van Queen-zanger Freddie Mercury, is genomineerd voor een aantal Oscars. De band, die tegenwoordig optreedt onder de naam Queen + Adam Lambert, telt nog twee oorspronkelijke bandleden: gitarist Brian May en drummer Roger Taylor.