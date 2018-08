Queen heeft genoeg van vader Markle 02 augustus 2018

Het rommelt binnen Buckingham Palace. Adviseurs van de Britse koninklijke familie hebben crisisberaad gehouden over Thomas Markle, de 74-jarige schoonvader van prins Harry. Volgens Britse media is koningin Elizabeth woest en staat ze op het punt om de loslippige Amerikaan voor eens en altijd de mond te snoeren. De afgelopen weken sprak Thomas Markle regelmatig met media over zijn dochter. Hij stelt dat Meghan, ondanks zijn verwoede pogingen om tot een gesprek te komen, elk contact uit de weg gaat. En ook dat de kersverse hertogin en voormalige 'Suits'-actrice niet lekker in haar vel zou zitten. De Queen zou drie opties overwegen: Meghan met haar vader in contact brengen om hun verstandhouding te herstellen, een bemiddelaar aanstellen die aanwezig kan zijn bij een gesprek tussen vader en dochter of Meghan verzoeken per direct alle banden met haar vader door te knippen. Volgens paleisvertegenwoordigers kan koningin Elizabeth elk moment de knoop doorhakken. "Want er dreigt een onhoudbare sfeer te ontstaan die slecht is voor het imago van de koninklijke familie en de echtgenote van prins Harry."

