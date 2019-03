Queen Elizabeth post haar eerste Instagrambericht Maar een #selfiequeen is ze nog niet 09 maart 2019

De Britse Queen Elizabeth II maakt op 93-jarige leeftijd haar Instagramdebuut. Haar eerste post op het officiële account van de koninklijke familie - al goed voor zo'n 4,8 miljoen volgers - is een foto van een handgeschreven brief uit 1843. Die was bestemd voor haar betovergrootvader prins Albert. De brief is geschreven door Charles Babbage, uitvinder van de eerste geautomatiseerde rekenmachine, een voorloper van de computer. De Instagramfoto werd bovendien vanuit het Science Museum gepost om er een nieuwe tentoonstelling aan te kondigen. (AVA)