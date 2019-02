QR-code op medicatie moet namaak tegengaan 05 februari 2019

Op de verpakkingen van medicatie komt vanaf 9 februari een speciale QR-code. Dat meldt de Belgian Medicines Verification Organisation (BeMVO), een organisatie opgericht als reactie op de Europese richtlijn rond vervalste geneesmiddelen (FMD). De QR-code biedt een extra zekerheid op het vlak van authenticiteit, veiligheid en kwaliteit voor alle medicatie op recept. Elke unieke QR-code wordt geregistreerd in databases, en vervolgens gecontroleerd voor elke verpakking. Wanneer de medicatie bij de patiënt komt, vergelijkt een eenvoudige scan de QR-code op de verpakking met de code in de database om na te gaan of alles correct verlopen is. Omdat het om een nieuw systeem gaat, zullen verpakkingen in eerste instantie zowel een bar- als een QR-code hebben. (MAC)

HLN

