Qmusic zoekt tóch opvolger in Band Aid-stijl 10 maart 2018

Geen Damso, geen WK-lied, zegt de voetbalbond. Radiozender Qmusic ziet dat anders. Presentator Vincent Fierens wil samen met tal van bekende Vlaamse artiesten en met de hulp van Live Entertainment (Stan Van Samang, Udo...) een song maken in de geest van Band Aid. Iedereen kan z'n favoriete Belgische artiest voor het WK-lied doorsturen naar vincent.fierens@qmusic.be. Vanaf volgende week zal de dj elke dag tussen 19 en 22 uur een artiest bekendmaken tijdens zijn programma 'F.C. Fierens'. Wat de titel van het nummer wordt en hoe het gaat klinken, wordt pas later bekendgemaakt. "Voetbal is ook: luidkeels meekelen met typische liederen. Dus een WK zonder WK-lied, dat kan toch niet? Qmusic staat als één blok achter onze Rode Duivels, dus we gaan hen samen met onze luisteraars aanmoedigen met een opzwepende WK-hymne." (SVH)

