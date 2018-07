Qmusic opent al voor de elfde keer z'n Beach House 02 juli 2018

Al voor de elfde keer is op het strand van Oostende het Q-Beach House geopend. Dat deden de dj's van Qmusic met een obstakelparcours in het zand, dat Vincent Fierens wist te winnen. Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte gaf het startschot en Natalia zong de zomervakantie op gang. Nog tot en met 2 september zendt Qmusic live uit vanuit de Lifeguard Tower, waar heel wat topartiesten langskomen. Er staan ook vier 'Sunset'-concerten gepland, maar die namen worden pas later bekendgemaakt. Nog enkele leuke cijfers: voor de bouw van de 5,5 meter hoge strandstudio werd liefst 2.400 ton zand verplaatst en waren 35 grote transporten nodig. Vorig jaar ontving het Q-Beach House 250.000 bezoekers. (DBJ)

