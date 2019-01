Qmusic koppelt singles op basis van vragenlijst: al 13.400 inschrijvingen Marc Coppens

26 januari 2019

05u00 0 De Krant Daten in het wilde weg: heel wat singles zijn het beu. Ze zoeken liever de liefde met hulp van de wetenschap, net als in 'Blind Getrouwd'. Dat merken ze nu ook bij Qmusic: de radiozender organiseert een gemaskerd bal, waar vrijgezellen worden gekoppeld op basis van een uitgebreide vragenlijst. 13.400 'believers' hebben zich al ingeschreven.

Wie op Valentijn naar de Q-MasQuerade wil, kan nog tot 30 januari de vragenlijst invullen. Die werd opgesteld door seksuoloog Wim Slabbinck en relatietherapeut Margo Van Landeghem, bekend van het vtm-programma 'Blind Getrouwd'. Wat is je opleidingsniveau? Ben je een huismus of een avonturier? Een volger of een leider? Introvert of extravert? Een ochtendmens of een nachtraaf? Plichtsbewust, of een rebel? Hou je van Ed Sheeran of van Dimitri Vegas & Like Mike? Rook je - en mag je lief roken? En ga zo maar door - de singles hebben een stevige kluif aan de vragen. De experts leggen vervolgens de antwoorden naast elkaar en zoeken - net als in 'Blind Getrouwd' - een wetenschappelijk onderbouwde match. "De selectieprocedure voor het tv-programma is weliswaar nog véél uitgebreider. Daar gaat het over een traject van verschillende maanden, met ook persoonlijke gesprekken", zegt Anja Peleman van Qmusic. "Je kan het dus niet vergelijken." Maar het feit dat de 'Blind Getrouwd'-experts een vinger in de pap hebben, zou wél een van de bepalende factoren kunnen zijn voor het succes van de Q-MasQuerade. En dat is overweldigend, klinkt het: liefst 13.400 Vlamingen hopen er een lief te vinden.

Tinder-teleurstelling

'Blind Getrouwd' heeft Vlaanderen dan ook getoond dat wetenschappelijke matches kunnen wérken. En heel wat singles staan - na de zoveelste Tinder-teleurstelling - te popelen om dat zelf uit te testen. Volgens klinisch psychologe en seksuologe Chloé De Bie (29) zijn er meer singles dan ooit. Begin vorig jaar woonden 3.046.000 Belgen tussen 18 en 64 jaar niet samen met een partner. Dat zijn natuurlijk niet allemáál vrijgezellen, maar het merendeel van hen wellicht wel. Tenminste, als we ons baseren op de laatste uitgebreide bevraging, die intussen al dateert van tien jaar geleden: toen was 20 procent van de bevolking single. Eén op de vijf, dus, maar volgens experts evolueren we intussen naar één op de vier.

"Dating en single-events boomen enorm", zegt De Bie. Ook zij is overtuigd van de meerwaarde van een match op basis van een vragenlijst, zoals op het gemaskerd bal van Qmusic. "Daar mag je er alvast zeker van zijn dat je wordt gekoppeld met iemand met dezelfde sociale achtergrond, hetzelfde intelligentieniveau, enzovoort. Tenminste, als je dat in je vragenlijst als belangrijk hebt aangeduid." En ja, dat maakt wel degelijk een verschil voor wie een goed lief zoekt: "Als je dezelfde basisprincipes hebt, heb je nu eenmaal meer kans op een langetermijnrelatie."

Magische factor

Wordt er een match voor jou gevonden en word je geselecteerd voor het feest - van alle kandidaten zullen slechts enkele honderden die kans krijgen - dan krijg je een masker op met een chip erin. Die is geprogrammeerd om jouw 'soulmate' te herkennen. Wanneer die in de buurt komt, gaat een groen lichtje op het masker branden. En hoewel in de vragenlijst niets staat over een goeie mondhygiëne, kunnen de deelnemers maar beter hun tanden poetsen. Want 'in de buurt komen' is in dit geval een understatement: het groene lampje gaat pas branden wanneer beide maskers op 15 centimeter van elkaar komen.

Ook De Bie zelf heeft zich overigens ingeschreven: "Wat ik zoek? Een verzorgde man, liefst uit Oost-Vlaanderen of Antwerpen. O ja, en zonder piercings", lacht ze. "Natuurlijk heb je nooit een garantie op liefde, ook niet als het lampje oplicht. Want er is - gelukkig maar! - ook altijd een onverklaarbare magische factor die meespeelt bij verliefdheid. Maar ook al voel je op het eerste zicht geen klik: geef het een kans." Want misschien krijgt de wetenschap alsnog gelijk?