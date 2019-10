Exclusief voor abonnees Qmusic herenigt allereerste finalisten 'Idool' 21 oktober 2019

Nog de hele week lang hoor je op Qmusic de beste nummers uit de jaren 2000 in de Top 500 van de 00's. Op vrijdag 25 oktober weten we wie er op 1 staat, en dat viert de zender ook met een exclusief optreden. Om de 'nillies' helemaal te herbeleven, worden de finalisten van de allereerste 'Idool'-wedstrijd uit 2003 herenigd. Brahim, Natalia en Peter Evrard zullen samen op het podium staan. Tickets winnen kan via de website qmusic.be, of door te luisteren naar de Top 500 van de 00's. (MC)

