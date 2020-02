Exclusief voor abonnees Qmusic-dj aangevallen op straat 10 februari 2020

Vincent Fierens, één van de vaste stemmen van Qmusic, is afgelopen weekend aangevallen op straat in Brussel. Hij was samen met zijn broer en een vriend op stap toen het gezelschap zaterdagnacht rond 2 uur op de Kunstberg werd aangeklampt door drie jongeren. Die wilden ervandoor gaan met hun gsm's en portefeuilles. "Toen we die weigerden af te geven, ontstond een gevecht dat hooguit 45 seconden heeft geduurd", schrijft Fierens op Instagram, bij een foto van zijn toegetakelde gezicht. "Schoon beeld op kanaal 39 morgen." Hij verwijst daarmee naar de livestream vanuit de radiostudio die je kan volgen via Telenet. "Gevolg: vertrouwen in de mensheid kwijt, beetje vlees en bloed verloren, maar gsm en portefeuille met succes kunnen verdedigen." De woordvoerster van de Brusselse politie had gisteravond laat nog geen weet van een klacht.

