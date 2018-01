Qatarezen pompen 5 miljoen in Eupen 26 januari 2018

00u00 0

Aspire heeft een kapitaalsverhoging van meer dan 4,9 miljoen euro doorgevoerd bij KAS Eupen. De Qatarese eigenaars willen dat geld niet per se gebruiken om opeens uit te pakken op de transfermarkt. Het dient vooral om de club uit de Oostkantons kunstmatig in leven te houden. De voorbije jaren boekte Eupen systematisch een miljoenenverlies - in de seizoenen '14-'15 en '15-'16 was dat meer dan 17 miljoen. De miljoenen die de Qatarezen in de club pompen, dienen om die put te vullen. Zonder de oliedollars van Aspire kan Eupen onmogelijk overleven. Of het zou jaarlijks twee Onyekuru's moeten verkopen. (NVK/AR)