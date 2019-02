Qatar verrast iedereen Finale Asian Cup 02 februari 2019

Hoezo, Qatar is geen voetballand? De organisator van het WK 2022 won gisteren verrassend de Asian Cup. Na de 3-1-zege tegen topfavoriet Japan barstte in de oliestaat een groot volksfeest los. Ali en Hatim hadden Qatar nog voor het halfuur op een dubbele voorsprong gebracht. Japan, met Tomiyasu (STVV) en invaller Ito (Genk), lukte twintig minuten voor tijd de aansluitingstreffer. Maar Afif (één van de vier ex-Eupenspelers) gaf de doodsteek. Voor het land is het de eerste grote triomf op een kampioenschap. Tijdens het toernooi ontstond wel onvrede over het selectiebeleid bij de Qatari. Twee spelers, geboren in Sudan en Irak, zouden nog geen vijf jaar in het land wonen. De VAE dienden een klacht in, maar er is nog geen uitspraak gedaan. (VDVJ)

