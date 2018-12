Qatar verlaat oliekartel OPEC 04 december 2018

Qatar trekt zich per 1 januari terug uit de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) en is daarna niet langer gebonden aan productieafspraken van het oliekartel. Volgens de energieminister van de Golfstaat wil het land zich focussen op de productie van aardgas. Qatar is sinds 1961 lid van de OPEC en de op tien na grootste olieproducent van de organisatie. De golfstaat leeft in onmin met buurlanden Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Zij beschuldigen Qatar van steun aan terrorisme en te nauwe banden met Iran. De politieke en diplomatieke banden met Qatar werden verbroken. De OPEC vergadert deze week op het hoofdkwartier in Wenen. Verwacht wordt dat de organisatie samen met bondgenoten als Rusland zal besluiten de productie te verlagen om zo de olieprijzen op te drijven. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd stevig gedaald, door zorgen over een hoge productie en zwakkere vraag.

