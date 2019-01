Qatar heft ‘zondetaks’ op alcohol: bak bier kost nu 91 euro LB

03 januari 2019

00u00 0 De Krant Fans van de Rode Duivels die de voetbalploeg in 2022 willen aanmoedigen op het WK in Qatar, doen er goed aan om alvast een stevige spaarpot aan te leggen. Met ingang van 1 januari is de prijs van alcoholische dranken in de Golfstaat - waar het altijd dorstig weer is - verdubbeld. Een krat bier kost er nu 91 euro, of net geen 3,8 euro per flesje.

Een 'zondetaks' tot 100% op alle producten "die de gezondheid schaden". Dat cadeautje hebben de Qatarezen bij de start van het nieuwe jaar gekregen. Qatar Distribution Company, het enige bedrijf in het emiraat dat alcohol mag verhandelen, maakte het deprimerende nieuws kort voor Nieuwjaar bekend. Meteen zorgde dat voor een stormloop op de drankwinkels. Op 1 januari grapte een inwoner op Twitter: "Ik moet afgelopen nacht te veel gedronken hebben, want toen ik wakker werd, waren de brandstofprijzen met 25% gedaald en was de prijs van drank met 100% gestegen. Ik dacht dat het de bedoeling was de planeet te redden, niet mijn lever." Ook de prijs van tabak en energiedrankjes is verdubbeld, terwijl suikerrijke drankjes voortaan de helft meer kosten.

In Qatar moet je een toelating hebben om alcohol te drinken. In de openbare ruimte mag je ook niet zomaar een blikje bier opentrekken. Tijdens het WK zal drankconsumptie enkel toegelaten zijn op daartoe bestemde plekken.

Nergens duurder om op café te gaan

Wie een spotgoedkoop pintje wil, moet in Tadzjikistan zijn. Daar heb je al een 'dagschotel' voor omgerekend 41 cent. In onderstaande landen is alcohol het duurst. De opgegeven prijzen zijn de gemiddelden die u betaalt in de kroeg of hotelbar.

1. Qatar € 11,4

2. Verenigde Arabische Emiraten € 9,6

3. Noorwegen € 8,3

4. Zwitserland € 6,4

5. Zweden € 6,2

6. Denemarken € 6

7. Finland € 5,8

8.Ierland € 5,4

9. Frankrijk € 5

10. Australië € 4,6