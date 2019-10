Exclusief voor abonnees Qatar heeft ruim 2 miljoen over om tegen Duivels te spelen 10 oktober 2019

Van een miljoentje meer of minder liggen ze niet wakker. Qatar wil wat graag eens tegen de Rode Duivels oefenen en dat mag wat kosten. Meer dan twee miljoen euro hebben de sjeiks over om in maart op de Heizel tegen Hazard en co. te spelen. Bondscoach Roberto Martínez mag dan niet staan te springen voor een dergelijke tegenstander, hij beseft ook wel hoe lucratief deze deal is. Om u een idee te geven: van de 2 miljoen die Saoedi-Arabië anderhalf jaar terug betaalde om tegen België te oefenen (4-0), hield de KBVB 1,3 miljoen euro over. (NP)