Pyongyang bouwt raketsite terug op 07 maart 2019

Op een Noord-Koreaanse raketlanceersite zijn volgens Amerikaanse onderzoekers, die zich baseren op satellietbeelden, tekenen van activiteit ontdekt. Dat doet hen vermoeden dat Pyongyang bezig is met de "snelle heropbouw" van de installatie na de mislukte top in Hanoi. Het werd twee dagen na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Noord-Koreaanse ambtsgenoot Kim Jong-un ontdekt. Volgens het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies kan dat een reactie zijn op de Amerikaanse weigering om de sancties op te heffen. "Deze faciliteit was sinds augustus 2018 inactief, wat erop wijst dat de huidige activiteiten opzettelijk zijn en een doel hebben."

