PVDA wil onderzoekscommissie naar aanpak in woonzorgcentra

PVDA heeft een motie ingediend in het Vlaams Parlement om de aanpak van de coronacrisis in de woonzorgcentra met een onderzoekscommissie onder de loep te nemen. "Meer dan de helft van de slachtoffers van het coronavirus stierf in de woonzorgcentra", zegt fractievoorzitter Jos D'Haese. "De maatregelen die de Vlaamse regering nam waren lange tijd 'too little, too late' en door het totale gebrek aan overleg met de mensen op het terrein ging kostbare tijd verloren. Dat willen we nu tot op het bot uitzoeken om te kunnen leren uit de fouten die gemaakt zijn. Er komt immers waarschijnlijk een tweede golf op ons af en we willen het dan beter kunnen doen." Die onderzoekscommissie moet zich onder andere buigen over het tekort aan beschermingsmateriaal, de rapportering van de sterftecijfers en de testing. Een aantal partijen is van plan de vraag van PVDA te steunen. Morgen staat die op de planning van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. (FME)

