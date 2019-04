Exclusief voor abonnees PvdA krijgt dan toch geld voor Vlaamse stemmen 06 april 2019

00u00 0

De PvdA krijgt 1,6 miljoen euro aan openbare dotatie voor de stemmen die de partij bij de verkiezingen van 2014 in Vlaanderen heeft behaald. De plenaire Kamer heeft daarover in de nacht van donderdag op vrijdag een ordemotie goedgekeurd. De Kamer beslechtte daarmee een discussie die de hele legislatuur heeft gelopen. De vraag is of PvdA, DéFI (ex-FDF) en de kleinere PP recht hebben op een variabele dotatie voor de stemmen die ze bij de Kamerverkiezingen van 2014 in Vlaanderen hebben gehaald. De drie partijen hebben in de Kamer enkel Franstalige verkozenen. Voor de PvdA stond 1,6 miljoen euro op het spel, voor DéFI ging het om 183.000 euro.