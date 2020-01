Exclusief voor abonnees PVDA gaat op 1 maart 'in colère' de straat op 18 januari 2020

Op 1 maart organiseert PVDA 'De Grote Colère, een mars voor een andere politiek'. De uiterst linkse partij wil met die manifestatie in Brussel laten zien dat ze zich "verzet tegen de splitsing van het land" en uiting geven aan haar onvrede over de aanslepende federale regeringsonderhandelingen. Dat heeft voorzitter Peter Mertens gisteren aangekondigd tijdens zijn nieuwjaarsspeech in Antwerpen. Volgens Mertens hebben de traditionele partijen een "verspillend vechtfederalisme" georganiseerd dat duur, inefficiënt en asociaal is. "We hebben vier ministers van Klimaat die alle vier ruziemaken, en vier ministers van Mobiliteit die alle vier in de file staan. Stop daarmee. De oplossing is niet het land splitsen, wél meer samenwerken."

