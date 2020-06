Exclusief voor abonnees PVDA'er die mee betoogde "niet welkom" in Vlaams parlement 11 juni 2020

Een relletje gisteren, bij de bijeenkomst van het Vlaams Parlement: Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens wilde PVDA'er Jos D'Haese de toegang tot het gebouw laten ontzeggen. Die was zondag aanwezig op de druk besproken betoging tegen racisme in Brussel. "We zien parlementsleden deelnemen aan betogingen waar tot tienduizend mensen verzamelen. Vervolgens komen die hier gewoon het daar opgelopen virus verder verspreiden, ik vind dat ontoelaatbaar", aldus de VB'er. D'Haese argumenteerde dat hij zondag een mondmasker droeg en naar huis is gegaan toen het te druk werd. Ook sp.a-fractieleider Hannelore Goeman was aanwezig op de betoging, maar zij ging vrijwillig twee weken in quarantaine.

