Exclusief voor abonnees PVDA dient wetsvoorstel in: "Geen regering, geen loon" 07 maart 2020

De PVDA dient een wetsvoorstel in om te knippen in de lonen van ministers, parlementsleden én in de partijdotaties, als de regeringsonderhandelingen te lang duren. Omdat de vorming van een federale regering al 9 maanden aansleept, is het volgens PVDA tijd voor een stok achter de deur. "Het is niet normaal dat de blokkering vandaag geen enkel gevolg heeft en dat politici gewoon doorbetaald worden", aldus voorzitter Peter Mertens. Volgens zijn voorstel zouden de lonen van ministers en parlementsleden en de partijdotaties na 6 maanden onderhandelen maandelijks met 10% verminderen, tot ze na 12 maanden (voor parlementsleden) en 14 maanden (voor ministers) terugvallen op een doorsneeloon (3.053 euro bruto). De partijdotaties zouden na 15 maanden wegvallen. De kans dat het PVDA-voorstel voldoende steun krijgt in de Kamer is klein. (ARA)

