Exclusief voor abonnees PVDA dient klacht in tegen Kris Van Dijck 16 juli 2019

00u00 0

PVDA dient een klacht in bij de voorzitter van het Vlaams Parlement tegen N-VA'er Kris Van Dijck na de saga rond sociale fraude. "Wat gebeurd is, lijkt ons een flagrante schending van de deontologische code", zegt PVDA-parlementslid Jos D'Haese. "Wij zijn eigenlijk vrij verbaasd dat nog niemand dat had gedaan." De deontologische commissie van het parlement zal nu een oordeel moeten vellen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis