Exclusief voor abonnees PVDA dient klacht in tegen Freilich (N-VA) 27 januari 2020

00u00 0

PVDA dient een klacht in tegen Michael Freilich, federaal parlementslid voor N-VA, wegens laster en eerroof. Het joodse Kamerlid beschuldigde de extreemlinkse partij in een interview met 'De Zondag' van antisemitisme. "Ik lees op de website van Comac (de jongerenafdeling van PVDA, red.) dat de banken en de media in joodse handen zijn en dat daar komaf mee gemaakt moet worden (...) Dat is een gemeenschap beschuldigen op basis van leugens. Dat is wat Hitler ook deed. Al wat fout liep, was de schuld van de joden."

