Mathieu van der Poel blijft tot 2024 mountainbiken. Het stond in een klein hoekje. Sober, zonder toelichting. Terwijl het toch even diep kerfde. De mountainbiker snijdt de ronderenner immers de pas af. Cross-country's winnen en de Tour betwisten moet je in hetzelfde tijdvak. Zomerwerk. Nauwelijks combineerbaar. Je reinste roofbouw. De Tour mag dus in de koelkast tot 2025. Van der Poel zal dan 30 zijn. Begin er maar aan. 'Thomas won de Tour op zijn 32ste, meneer.' Volkomen waar, maar hij had er dan al 8 uitgeprobeerd. Een debuut op je 30 is een proevertje. Of eerder een laat afzakkertje. Zonde. Ik voel treurnis. De paracommando's Sagan en Van der Poel in één Tour, wat had ik er graag mijn zeg over gedaan. Ongeremd aanvalswerk, permanente verstoring van de roestende orde. Niet dus.

