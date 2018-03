Puzzelen voor data Antwerpse derby's 13 maart 2018

00u00 0

De Kalendercommissie heeft aardig moeten puzzelen, maar uiteindelijk wel twee data gevonden voor de fameuze derby om de titel 'Ploeg van 't Stad' tussen Antwerp en Beerschot-Wilrijk. De Antwerpse politie stond erop dat beide wedstrijden bij daglicht zouden worden afgewerkt en dus was zondagmiddag de enige optie, maar dan moest ook rekening gehouden worden met de Ronde van Vlaanderen (1/4) en de marathon van Antwerpen (22/4). Het eerste luik op de Bosuil staat op zondag 15 april om 14u30 geprogrammeerd. De terugwedstrijd op het Kiel is voor zondag 29 april, eveneens om 14u30. "Voor onze fans is deze derby natuurlijk het mooiste", reageerde Antwerps sportief adviseur Sven Jaecques. "Die geeft aan play-off 2 iets meer pigment." (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN