Puur natuur (op die valse nagels na)

"You are beautiful, no matter what they say", zong ze in 2003 al. Toch duurde het nog vijftien jaar voor Christina Aguilera (37) de make-up even achter zich liet en naturel poseerde voor een fotograaf. Op de cover van het blad 'Paper' toont de zangeres hoe ze echt is - mét sproeten. "Ik hou van krachtige make-up", vertelt ze. "Ik heb altijd graag geëxperimenteerd en hou van het theatrale. Ik ben een artiest, dus speel ik altijd - in video's en op het podium - een personage. Maar nu heb ik het punt bereikt dat ik het bevrijdend vind om alles te kunnen weglaten. Om te waarderen wie ik ben, en mijn rauwe schoonheid te tonen."

