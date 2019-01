Puppy sterft door strooizout 26 januari 2019

In Kortenberg is een jonge bulterriër gestorven doordat die te veel strooizout in het bloed had gekregen. Het dier, Mia, zou volgende week een jaar oud geworden zijn. Haar baasje Tessa (31) is er het hart van in. "Maandagavond ging ik met haar wandelen, zo'n twintig minuutjes. Ze heeft nergens aan gelikt en ik heb achteraf haar pootjes afgekuist. Maar wellicht is er toch nog een kleine hoeveelheid tussen haar pootjes blijven hangen. Vermoedelijk heeft ze er dan aan gelikt. Toen ik de volgende dag rond 14 uur thuiskwam, was ze doodziek. Uit toxicologisch onderzoek bleek dat het natriumgehalte in haar bloed veel te hoog was." 4 milligram per kilo die een hond of kat weegt, is dodelijk. Na het wandelen is het aan te raden om de poten van het dier schoon te maken met veel lauw water. (ADPW)

