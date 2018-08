Puppy's, pelikanen en pastel veroveren leslokalen 24 augustus 2018

00u00 0

Nog anderhalve week voor de schoolpoorten openzwaaien, en dus vind je dezer dagen véél ouders op de schoolspullenafdelingen van winkels. Voor wie nog z'n inkopen moet doen, alvast deze tip: koop iets in pastelkleurtjes, met glitters of dierenmotieven, dan is je kroost helemaal mee. "Hondjes en katten van 'My Favourite Friends' scoren heel goed", zegt Luc Verschueren van winkelketen Ava. Bij Fun zien ze dan weer kaften en brooddozen met flamingo's, pelikanen en lama's de deur uitvliegen, terwijl bij Carrefour de pony's populair zijn. Volgens Baptiste van Outryve van Carrefour is de boekentassenverkoop momenteel volop aan de gang. Al kiezen ouders ook voor gebruikte exemplaren: tweedehandswinkel Cash Converters meldt een stijging van 4% in de verkoop tegenover vorig jaar, en dat is vooral te danken aan de schoolspullen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN