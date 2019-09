Exclusief voor abonnees Puntje van de hoop: Waaslanders niet meer alleen laatste 23 september 2019

Voor het eerst dit seizoen twee keer op rij een resultaat: Waasland-Beveren behaalde zaterdag een gelijkspel tegen seizoensrevelatie Moeskroen. Dat geeft de burger moed. Grootste lichtpunt bij de thuisploeg was - naast de uitstekende match van Daam Foulon - het debuut van Yuki Kobayashi. Het Japanse nummer 10 stond amper een minuut op het veld, toen hij met een knappe kruispass heel Moeskroen op het verkeerde been zette. Op de daaropvolgende voorzet van Foulon maakte Schryvers gelijk. Voor de tweede week op rij een verdiend gelijkspel voor de Waaslanders, die onderin Eupen en Cercle Brugge bijbenen. "Ik vond het opvallend dat er zo weinig mensen in het stadion zaten", verraste de Japanse international, deze zomer transfervrij binnengehaald nadat hij niet mocht blijven bij Heerenveen. "Het is mijn doel om meer supporters naar hier te lokken. Vergelijk me niet met Ryota Morioka, hij is een '10', ik eerder een '8', maar ik wil net als hem mooie dingen laten zien hier."

