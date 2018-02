Puntenverlies voor Batshuayi, die juicht om beslissing UEFA 27 februari 2018

00u00 0

Geen vierde opeenvolgende zege voor Michy Batshuayi in de Bundesliga. De spits geraakte met Dortmund niet voorbij Augsburg in eigen huis. Danso wiste een kwartier voor tijd de openingstreffer van Reus uit. Batshuayi kon zich niet onderscheiden. Eerder had de Rode Duivel nochtans goed nieuws gekregen: de UEFA maakte namelijk bekend dat het een tuchtzaak start tegen Atalanta. Vorige donderdag lieten enkele fans van de Italiaanse club zich negatief opmerken met racistische gezangen richting Batshuayi, die de beslissing loofde in een tweet. "Een paar idioten kunnen ons de liefde voor het voetbal niet afpakken. Laten we onze stadions uitkuisen en het prachtige spelletje spelen." (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN