Pulisic naar Chelsea, Thorgan vervanger bij Dortmund? 03 januari 2019

Chelsea haalt hem in de eerste plaats niet als vervanger voor Eden Hazard, maar de transfer heeft mogelijk wel gevolgen voor broer Thorgan. Borussia Dortmund kondigde gisteren aan dat zijn rechterflank Christian Pulisic (20) voor 64 miljoen euro naar Londen verkast. Chelsea leent hem meteen voor zes maanden weer uit aan de Duitse club. The Blues hadden het Amerikaanse talent graag vorige zomer binnengehaald, maar toen lagen de Borussen dwars. Chelsea, dat mogelijk een transferverbod wacht, haalt Pulisic met het oog op de toekomst. Zowel Eden Hazard, Willian als Pedro zijn in 2020 einde contract. Pulisic is niet de directe vervanger voor Hazard, zo klinkt het bij de club. Ondanks zijn voorlopige weigering om bij te tekenen hoopt Chelsea de 27-jarige Rode Duivel toch langer vast te leggen. Die wacht nog altijd op een aanbod van Real Madrid.

