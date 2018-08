Pukkelpop trapt morgen 33ste editie af 14 augustus 2018

Morgen gaat de 33ste editie van Pukkelpop van start. Naar goede gewoonte pakt het festival ook dit jaar uit met enkele nieuwigheden, en daar valt vooral de nieuwe wandelboulevard op. Het gaat om een plankenpad van liefst 528 meter - een dikke halve kilometer, dus - dat over de hele weide loopt. "Andere jaren werd dit soms één lange zandweg met veel opwaaiend stof, of bij zware regen werd het pad herschapen in een modderpoel. Dat is nu voorbij", zegt organisator Chokri Mahassine. Pukkelpop past ook de plek aan waar de festivalbandjes worden opgehaald. "Dat doe je niet meer aan de hoofdingang, maar bij de hoofdcamping. Zo willen we vermijden dat mensen die al een bandje hebben, gehinderd worden door festivalgangers die het nog moeten ophalen." Op het terrein zelf verschuiven de podia Lift en Club van plaats. "De Marquee is ook ietsje kleiner geworden. We blijven een groot festival, maar Pukkelpop moet nog steeds subculturen aanbieden. We kregen over de jaren wat kritiek over een minder rockaanbod, maar we bewijzen nu dat er extra aandacht aan wordt besteed." Headliners zijn The War on Drugs, Kendrick Lamar, NERD, Arcade Fire en Oscar and the Wolf. (MMM)

