Pukkelpop serveert klassieke muziek 20 juni 2018

Wie het even heeft gehad met luide beats en gitaargeweld, kan dit jaar op Pukkelpop ook terecht voor een streepje klassieke muziek. Samen met de bekende pianist Jef Neve stelde het festival een programma samen rond hedendaagse klassieke componisten. "Ik heb een emotionele band met Pukkelpop, en om hier uitgenodigd te worden met een voltallig strijkorkest en een zotte bende trombonisten, dat is een droom die uitkomt. Dat klassiek ook de max kan zijn, zal heel snel duidelijk worden", belooft Neve. In de Marquee zullen 25 muzikanten op het podium staan. Komen aan bod: werk van de Noorse componist en pianist Ola Gjeillo, een stuk van de Oostenrijkse componist Anton Bruckner, de avantgardistische update die Max Richter gaf aan de 'Vier Seizoenen' van Vivaldi én eigen composities van Neve. 'Marquee Ouverture feat. Jef Neve & Crossbones Trombone Collective' opent op donderdag 16 augustus. Tickets zijn te koop via www.pukkelpop.be. (TDS)

